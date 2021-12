Covid Sudafrica | positivo il presidente Cyril Ramaphosa

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilnoè risultatoal-19, ma mostra sintomi lievi. Lo ha reso noto la presidenza. “Ilha iniziato a sentirsi male dopo aver lasciato i funerali di Stato in onore dell’ex viceFrederik Willem de Klerk a Città del Capo questa mattina”, si dice nella dichiarazione. “Il, vaccinato, è in autoisolamento a Città del Capo e ha delegato tutte le responsabilità al viceDavid Mabuza per la prossima settimana”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

La variante Omicron del coronavirus è stata individuata per la prima volta proprio in Sudafrica. Gran Bretagna sempre più preoccupata Il Regno Unito ha alzato il livello di allerta Covid da 3 a 4, '...