Covid oggi Toscana, 831 contagi: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 831 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 831 su 31.401 test di cui 10.661 tamponi molecolari e 20.740 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,65% (9,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.650.140. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 831 ida coronavirus in, 122021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 831 su 31.401 test di cui 10.661 tamponi molecolari e 20.740 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,65% (9,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 6.650.140. L'articolo proviene da Italia Sera.

