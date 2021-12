Covid oggi Sicilia, 1.028 contagi e 6 morti: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.028 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 12 dicembre, in Sicilia, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. I tamponi molecolari processati sono stati 6762. I tamponi rapidi sono stati 14955. Il dato dei ricoveri negli ospedali Siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 35 unità. In terapia intensiva si sono 48 persone (4 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 308 persone. Sei i decessi. Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 22 ad Agrigento, 65 a Caltanissetta, 177 a Catania, 12 a Enna, 354 a Messina, 186 a Palermo, 42 a Ragusa, 101 a Siracusa, 69 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 7562273. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.028 i nuovida coronavirus rilevati, 12, in, secondo i dati deldella Regione. I tamponi molecolari processati sono stati 6762. I tamponi rapidi sono stati 14955. Il dato dei ricoveri negli ospedalini rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 35 unità. In terapia intensiva si sono 48 persone (4 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 308 persone. Sei i decessi. Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 22 ad Agrigento, 65 a Caltanissetta, 177 a Catania, 12 a Enna, 354 a Messina, 186 a Palermo, 42 a Ragusa, 101 a Siracusa, 69 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 7562273. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

