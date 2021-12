Covid oggi Lombardia, 3.278 contagi e 10 morti: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 3.278 contagi da coronavirus registrati in Lombardia oggi, 12 dicembre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10 decessi, che portano il totale a 34.576 morti da inizio pandemia. Sono 109.131 i tamponi effettuati, con un tasso di positività in calo al 3%. Sul fronte dei ricoveri, diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari, dove ci sono 1.108 pazienti (-24), ma sale il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+3, 143). Per quanto riguarda le province, sono 1.132 i positivi segnalati a Milano, 160 a Bergamo, 380 a Brescia, 228 a Como, 75 a Cremona, 96 a Lecco, 77 a Lodi, 153 a Mantova, 316 a Monza e Brianza, 131 a Pavia, 48 a Sondrio e 340 a Varese. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 3.278da coronavirus registrati in, 12, secondo i datideldella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10 decessi, che portano il totale a 34.576da inizio pandemia. Sono 109.131 i tamponi effettuati, con un tasso di positività in calo al 3%. Sul fronte dei ricoveri, diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari, dove ci sono 1.108 pazienti (-24), ma sale il numero dei pazientiricoverati in terapia intensiva (+3, 143). Per quanto riguarda le province, sono 1.132 i positivi segnalati a Milano, 160 a Bergamo, 380 a Brescia, 228 a Como, 75 a Cremona, 96 a Lecco, 77 a Lodi, 153 a Mantova, 316 a Monza e Brianza, 131 a Pavia, 48 a Sondrio e 340 a Varese. L'articolo proviene da ...

