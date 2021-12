Covid oggi Liguria, 512 contagi e 5 morti: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 512 i contagi da coronavirus rilevati in Liguria oggi, 12 dicembre, fronte di 4.604 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.372 tamponi antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Cinque i decessi. I ricoverati in ospedale sono 301 (sette in più di ieri) di cui 27 in terapia intensiva (uno in meno di ieri), di cui 21 non vaccinati e 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate). In isolamento domiciliare ci sono invece 6.272 persone, 41 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 512 ida coronavirus rilevati in, 12, fronte di 4.604 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.372 tamponi antigenici rapidi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Cinque i decessi. I ricoverati in ospedale sono 301 (sette in più di ieri) di cui 27 in terapia intensiva (uno in meno di ieri), di cui 21 non vaccinati e 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologiecorrelate). In isolamento domiciliare ci sono invece 6.272 persone, 41 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

