Covid oggi Germania, 32.646 contagi e 132 morti: cala incidenza (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Germania si sono registrati 32.646 nuovi contagi da coronavirus e 132 morti per il Covid-19. Lo riferisce l'Istituto Robert Koch (Rki). L'incidenza su sette giorni si attesta a 390,9 contagi ogni 100mila abitanti, nell'ambito di un trend in calo: ieri era a 402,9 e una settimana fa a 439,2. Il bollettino di domenica scorsa riportava 42.055 contagi e 94 decessi.

