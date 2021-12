Covid oggi Fvg, 703 contagi: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 703 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 12 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. Nel dettaglio, su 5.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 640 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,98%. Sono inoltre 12.836 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,49%). I decessi riguardano una donna di 86 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 85 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 79 anni di San Dorligo della Valle deceduta in una Rsa, una donna di 75 anni di Porcia deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 703 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 122021, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 7 morti. Nel dettaglio, su 5.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 640 nuovi, con una percentuale di positività del 10,98%. Sono inoltre 12.836 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,49%). I decessi riguardano una donna di 86 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 85 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 79 anni di San Dorligo della Valle deceduta in una Rsa, una donna di 75 anni di Porcia deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - mlpedo : RT @LucioMalan: FVG: in 10 giorni di #SuperGreenPass contagi schizzati da 181 ai 763 di oggi. Funziona! Così si potrà incentivare la #quart… - fisco24_info : Covid oggi Veneto, 3.271 contagi e 5 morti: bollettino 12 dicembre: I dati della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Lazio, 1.965 contagi e 3 morti: a Roma 816 casi Il bollettino di oggi, 12 dicembre Sono 1.965 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 dicembre. Registrati inoltre altri 3 morti. I casi a Roma città sono 816 . Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi nel Lazio - ha spiegato l'assessore - su 15.

Vaccini: a dicembre 5,1 mln somministrazioni, superato target Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti - Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per ... quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.

Covid, news. Superato target vaccini, a dicembre 5,1 mln somministrazioni. LIVE Sky Tg24 Covid,no vacanze estero 2,1mln italiani 12.35 Covid,no vacanze estero 2,1mln italiani Sono 2,1 milioni gli italiani ai quali le limitazioni per la ripresa dei con- tagi di Covid rovineranno le vacanze di Natale all'estero, secondo Coldirett ...

Live F1, GP Abu Dhabi. Verstappen è campione del mondo: sorpassa Hamilton all'ultimo giro e conquista il suo primo titolo F1 Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE ...

Il bollettino di, 12 dicembre Sono 1.965 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di, 12 dicembre. Registrati inoltre altri 3 morti. I casi a Roma città sono 816 . Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "nel Lazio - ha spiegato l'assessore - su 15.Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti -somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per ... quando manca ancora il dato di, si è già a quota 5.12.35 Covid,no vacanze estero 2,1mln italiani Sono 2,1 milioni gli italiani ai quali le limitazioni per la ripresa dei con- tagi di Covid rovineranno le vacanze di Natale all'estero, secondo Coldirett ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE ...