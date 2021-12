Covid oggi Emilia, 1.973 contagi e 14 morti: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.973 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Emilia Romagna oggi, 12 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 29.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Si registrano 14 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 85 (-3), 946 quelli negli altri reparti Covid (+18). Complessivamente, tra i nuovi positivi 536 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 524 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 32.265 (+1593). ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.973 i nuovida coronavirus registrati inRomagna, 12, secondo i dati deldella Regione. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 29.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Si registrano 14. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 85 (-3), 946 quelli negli altri reparti(+18). Complessivamente, tra i nuovi positivi 536 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 524 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi diè 39,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi,sono 32.265 (+1593). ...

