Covid oggi Campania, 1.531 contagi e 2 morti: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.531 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Campania oggi, 12 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 30.918 tamponi, con un rapporto tra tamponi e contagi che passa dal 4,21% di ieri al 4,95% di oggi. Due le persone decedute, che portano a 8.291 il totale delle vittime del virus dall'inizio della pandemia. Salgono i ricoveri sia in area medica, dove ci sono 365 pazienti (+14), che in terapia intensiva, dove si trovano 29 persone, 6 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

