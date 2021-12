Covid oggi Campania, 1.531 contagi: bollettino 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.531 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 12 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 30.918 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 365. In terapia intensiva, invece, 29 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 1.531 ida coronavirus in, 122021, secondo i numerideldella regione. Registrati 2 morti. I nuovisono stati rilevati su 30.918 tamponi. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 365. In terapia intensiva, invece, 29 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - PiazzaSimonetta : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 32 su 100. Nota metodologica completa: - emanuelino10 : RT @watermelonrec: Oggi 12/12/21 un altro piccolo passo nella ricerca sul #Covid_19: non attacca il cervello. Infatti, è risultato positivo… -