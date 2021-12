Covid, news. A dicembre 5,1 mln di somministrazioni, superato target di Figliuolo. LIVE (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo. Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia il rischio aumentato dei non vaccinati. +16.6 volte per loro il rischio di decesso rispetto ai vaccinati con dose booster. "Non ci sono le condizioni per prolungare l'emergenza" ha detto il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti-somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore alminimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco. Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia il rischio aumentato dei non vaccinati. +16.6 volte per loro il rischio di decesso rispetto ai vaccinati con dose booster. "Non ci sono le condizioni per prolungare l'emergenza" ha detto il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia

