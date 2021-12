Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 12 dicembre: 1965 nuovi casi, e 3 decessi (Di domenica 12 dicembre 2021) Covid nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 12 dicembre: su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220), ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021)nel, ildi12: su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965positivi (+220), ...

Advertising

insopportabile : Due anni fa il primo caso di Covid del mondo. Due anni nei quali si è sgretolato tutto ciò che davamo per scontato,… - repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - Corriere : Focolaio nel corpo di ballo del Teatro alla Scala, dove il 20% è no vax: salta la Prima di «Bayadère» - QFMaxCunctator : RT @maurorizzi_mr: Giappone, Ministero della Salute: “Sebbene incoraggiamo tutti i cittadini a riceverla, la vaccinazione COVID non è obbli… - BSicolo : RT @autocostruttore: Manifesti fatti affiggere dal commissario Covid di Messina Alberto Firenze per invitare a non entrare nelle case dei n… -