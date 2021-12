Covid Italia, bollettino 11 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati ieri, 11 dicembre, dall’ultimo bollettino nazionale della Protezione civile e ministero della Salute. 565.077 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 3,70%. 96 i morti in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus insegnalati ieri, 11, dall’ultimonazionale della Protezione civile e ministero della Salute. 565.077 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 3,70%. 96 i morti in 24 ore. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Adnkronos : Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - TgLa7 : #Covid: 20.497 casi nuovi in Italia e 118 morti - andra_andra2021 : RT @LucioMalan: Covid, per i media britannici “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” - Chi l’avrebbe mai detto? E “di sicur… - zikiluna : RT @zagbla: In GB, per ogni 5 morti di Covid 19, ben 4 sono vaccinati. Qual'è il rapporto in Italia? -