Covid Italia, 12 dicembre: 66 morti, 19.215 nuovi casi, tasso positività 3,8%, crescono ricoveri e terapie intensive (Di domenica 12 dicembre 2021) Quanto ai ricoveri sono 6.697 i pazienti ricoverati con sintomi (+158 da ieri), 829 quelli in terapia intensiva (+11 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 8.151 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 dicembre 2021) Quanto aisono 6.697 i pazienti ricoverati con sintomi (+158 da ieri), 829 quelli in terapia intensiva (+11 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 8.151 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Adnkronos : Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è al 3,8% (ieri era al 3,7%). Sono invece 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11… - bizcommunityit : Covid Italia, 19.215 contagi e 66 morti: bollettino 12 dicembre - simosimotw : RT @msn_italia: Positivo al Covid riesce a imbarcarsi sul volo, ma la farmacista avverte i carabinieri: bloccato l'aereo -