Covid, in Uk i casi di Omicron raddoppiano per il secondo giorno consecutivo. Stop al lockdown in Austria (ma solo per i vaccinati) (Di domenica 12 dicembre 2021) La variante Omicron si sta diffondendo velocemente in Gran Bretagna, dove per il secondo giorno di fila conta il doppio dei casi rispetto alle 24 ore precedenti. Sono infatti 1.239 i nuovi casi individuati dal tracciamento e inseriti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ad oggi sono 3.137 i contagi legati alla mutazione nata in Sudafrica che sono stati contati nel Paese. Intanto, l'Austria inizia ad allentare le misure restrittive, almeno per gli immunizzati, prese dopo il boom di contagi registrato nelle scorse settimane che avevano messo in difficoltà gli ospedali del Paese, soprattutto nei Länder del nord. Oggi è infatti terminato il lockdown per i vaccinati che possono così riprendere a frequentare i luoghi pubblici.

