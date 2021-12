Covid, in Uk i casi di Omicron raddoppiano in 24 ore: il governo alza l’allerta a livello 4. Stop al lockdown in Austria (ma solo per i vaccinati) (Di domenica 12 dicembre 2021) La variante Omicron si sta diffondendo velocemente in Gran Bretagna, dove per il secondo giorno di fila conta il doppio dei casi rispetto alle 24 ore precedenti. Sono infatti 1.239 i nuovi casi individuati dal tracciamento e inseriti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ad oggi sono 3.137 i contagi totali legati alla mutazione nata in Sudafrica che sono stati contati nel Paese. Così, con il numero di contagi ancora alto, il governo ha deciso di alzare l’allerta Covid da livello 3 a livello 4, come si legge in un comunicato dell’autorità sanitaria nazionale. Nel comunicato si sottolinea che l’emergere di Omicron “aggiunge ulteriore e rapidamente crescente rischio per i servizi della sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) La variantesi sta diffondendo velocemente in Gran Bretagna, dove per il secondo giorno di fila conta il doppio deirispetto alle 24 ore precedenti. Sono infatti 1.239 i nuoviindividuati dal tracciamento e inseriti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ad oggi sono 3.137 i contagi totali legati alla mutazione nata in Sudafrica che sono stati contati nel Paese. Così, con il numero di contagi ancora alto, ilha deciso direda3 a4, come si legge in un comunicato dell’autorità sanitaria nazionale. Nel comunicato si sottolinea che l’emergere di“aggiunge ulteriore e rapidamente crescente rischio per i servizi della sanità ...

