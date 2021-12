Covid in Campania: vaccino ai bambini, si parte subito nelle scuole-pilota (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vaccinazioni ai piccoli: scalda i motori, in Campania, la macchina per le somministrazioni. Il V-day è fissato per il 16 dicembre, giornata che sarà esclusivamente dedicata alle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vaccinazioni ai piccoli: scalda i motori, in, la macchina per le somministrazioni. Il V-day è fissato per il 16 dicembre, giornata che sarà esclusivamente dedicata alle...

Advertising

infoitinterno : Covid-19: 1.531 nuovi contagi ed altri 2 decessi, il bollettino in Campania - infoitinterno : Covid, in Campania 1531 nuovi positivi. Sale incidenza al 4,95%, 2 morti - infoitinterno : Campania - Covid-19, sale incidenza al 4,95%,2 morti,più ricoveri - salernonotizie : Covid, in Campania 1531 nuovi positivi. Sale incidenza al 4,95%, 2 morti - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, sale incidenza al 4,95%,2 morti,più ricoveri LEGGI LA NEWS: -