Covid, il bollettino di oggi 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 12 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 19.215 contagi, 66 morti, 8.151 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 501.815 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 3,8% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +11, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +158 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Panettoni, i 12 migliori da trovare al ... Leggi su vesuvius (Di domenica 12 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi12: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 19.215 contagi, 66 morti, 8.151 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 501.815 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 3,8% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +11, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +158 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Panettoni, i 12 migliori da trovare al ...

