COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: allerta tra Lioni e Ariano Irpino (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 568 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 51 persone: – 1, residente nel comune Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Andretta; – 8, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Castelfranci; – 1, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 8, residenti nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Montaguto; – 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel ...

