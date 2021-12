Covid | il bollettino del 12 dicembre 2021 | 19 215 positivi e 66 morti Aumentano terapie intensive e ricoveri

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - fanpage : Ultim'ora La regione con più casi giornalieri è la Lombardia - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - il_piccolo : Covid, il bollettino del 12 dicembre: 19.215 nuovi casi, 66 morti. Tasso di positività al 3,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

TRENTINO ALTO ADIGE Sono 398 i nuovi casiregistrati in Alto Adige nelle ultine 24 ore di cui 191 da tampone molecolare e 207 da test antigenici. È quanto emerge daldell'Azienda ...Processati 501.815 tamponi. La struttura del commissario Figliuolo aveva previsto 4,6 milioni di dosi inoculate dall'1 al 12 dicembre. In Gran Bretagna aumentano ancora i casi di variante Omicron: ...Sono 1028 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 21.717 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 887. Il tasso di positività sale al 4,7% […] ...I pazienti in terapia intensiva sono 829, 54 in più rispetto a sabato 11 dicembre. I focolai di coronavirus: i dati regione per regione. Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni L'ultim ...