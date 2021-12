Covid | il bollettino del 12 dicembre 2021 | 19 215 positivi e 66 morti Aumentano terapie intensive e ricoveri

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 19.215 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.042) a fronte di 501.815 tamponi effe… - giornali_it : Covid oggi Valle D'Aosta, 83 nuovi contagi: bollettino 12 dicembre #12dicembre #AgenzieStampa #Adnkronos #Cronaca - italiaserait : Covid oggi Calabria, 453 contagi e 3 morti: bollettino 12 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Il, i dati delle Regioni Calabria Secondo ilsull'emergenza- 19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 453 i nuovi contagi registrati (...I deceduti sono 66 nelle ultime 24 ore per un totale di 134.831 vittime del- 19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.225.517 (+19.215). I tamponi nelle ultime 24 ore sono ...E’ morta una donna anziana non vaccinata ma anche provata da altre patologie. Salgono a 37 le classi in quarantena ...... numeri e dati covid del bollettino della regione. TOSCANA. Sono 831 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato ...