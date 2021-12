Covid: Austria, revocate restrizioni per vaccinati (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Austria ha posto fine alle restrizioni imposte tre settimane fa anche alle persone vaccinate in gran parte del Paese per combattere un nuovo aumento delle infezioni da coronavirus, a fronte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) L'ha posto fine alleimposte tre settimane fa anche alle persone vaccinate in gran parte del Paese per combattere un nuovo aumento delle infezioni da coronavirus, a fronte del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria Covid: Austria, revocate restrizioni per vaccinati Rispetto alla reintroduzione del lockdown, il numero di nuovi casi in Austria è sceso drasticamente:... I ricoveri da Covid non sono però diminuiti nella stessa misura, e 567 pazienti affetti da ...

Coronavirus nel mondo, il Brasile vieta l'ingresso ai non immunizzati. A Vienna proteste contro l'obbligo vaccinale ...a vaccinarsi contro il Covid e contro il lockdown per i non vaccinati. La polizia, riferisce il Guardian , ha stimato in 44.000 i partecipanti alla dimostrazione, l'ennesima da quando l'Austria, ...

