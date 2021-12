Covid Austria, oggi termina lockdown vaccinati (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ terminato oggi in Austria il lockdown per i vaccinati, che possono riprendere a frequentare i luoghi pubblici. Il confinamento rimane invece in vigore per chi non si è immunizzato. Il lockdown generale è durato tre settimane e ha contribuito ad una decisa riduzione dell’incidenza del contagio del Covid-19: venerdì si registravano 367,5 casi ogni 100mila abitanti, contro i 1.102,4 del primo giorno di lockdown. Le nuove regole per i vaccinati variano a seconda delle regioni, ma quasi ovunque sono stati riaperti cinema, teatri e musei. Domani toccherà ai negozi. Alcune regioni hanno scelto di rimandare l’apertura di ristoranti e alberghi. In ogni caso i ristoranti devono chiudere alle 23 e la mascherina è obbligatoria nei luoghi ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) E’toinilper i, che possono riprendere a frequentare i luoghi pubblici. Il confinamento rimane invece in vigore per chi non si è immunizzato. Ilgenerale è durato tre settimane e ha contribuito ad una decisa riduzione dell’incidenza del contagio del-19: venerdì si registravano 367,5 casi ogni 100mila abitanti, contro i 1.102,4 del primo giorno di. Le nuove regole per ivariano a seconda delle regioni, ma quasi ovunque sono stati riaperti cinema, teatri e musei. Domani toccherà ai negozi. Alcune regioni hanno scelto di rimandare l’apertura di ristoranti e alberghi. In ogni caso i ristoranti devono chiudere alle 23 e la mascherina è obbligatoria nei luoghi ...

