Covid: altri 160 positivi a Bergamo, 10 vittime in Lombardia (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 160 i positivi al Covid-19 registrati in provincia di Bergamo domenica 12 dicembre. Con 109.131 tamponi è di 3.278 il numero di nuovi casi in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 3% (sabato 3,5%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 143) mentre diminuiscono nei reparti (-24, 1.108). Sono invece 10 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 1.132 i positivi segnalati a Milano, 380 a Brescia, 228 a Como, 75 a Cremona, 96 a Lecco, 77 a Lodi, 153 a Mantova, 316 a Monza e Brianza, 131 a Pavia, 48 a Sondrio e 340 a Varese. Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 160 ial-19 registrati in provincia didomenica 12 dicembre. Con 109.131 tamponi è di 3.278 il numero di nuovi casi in, con un tasso dità in calo al 3% (sabato 3,5%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 143) mentre diminuiscono nei reparti (-24, 1.108). Sono invece 10 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 1.132 isegnalati a Milano, 380 a Brescia, 228 a Como, 75 a Cremona, 96 a Lecco, 77 a Lodi, 153 a Mantova, 316 a Monza e Brianza, 131 a Pavia, 48 a Sondrio e 340 a Varese.

