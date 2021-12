Covid, allarme Omicron per il Regno Unito: raddoppiano i casi. Negli Usa 800 mila morti dall’inizio della pandemia. Israele blocca i voli (Di domenica 12 dicembre 2021) Negli Stati Uniti è ancora la variante Delta a spaventare di più. In 12 Stati e nella capitale Washington, la media dei ricoveri giornalieri raddoppiata in una settimana Leggi su lastampa (Di domenica 12 dicembre 2021)Stati Uniti è ancora la variante Delta a spaventare di più. In 12 Stati e nella capitale Washington, la media dei ricoveri giornalieri raddoppiata in una settimana

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Corriere : Il governo non pensa a nuove misure. Ma c’è una soglia di Rt che farebbe scattare l’allarme - fattoquotidiano : ‘La prossima pandemia potrebbe essere peggio del Covid, più letale o contagiosa’: l’allarme di Sarah Gilbert, co-cr… - SHIN_Fafnhir : RT @rokko50: Gli atleti professionisti sono diventati il campanello d’allarme per gli eventi avversi da vaccino Covid?… - Etruria72 : RT @rokko50: Gli atleti professionisti sono diventati il campanello d’allarme per gli eventi avversi da vaccino Covid?… -