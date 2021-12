Covid | al San Pio in aumento il numero dei ricoverati | il bollettino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumentano le persone positive nell’Areadell’ospedale San Pio di Benevento. Salgono a 17 inel nosocomio di via Pacevecchia. Non si registrano decessi. I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l’A.O.R.N. “San Pio” e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di Benevento e nelle altre province. Per una reportistica dettagliata relativa ai positivi19 della provincia di Benevento bisogna far riferimento aldell’ASL di Benevento. Si precisa che i dati giornalieri relativi ai pazienti positivipossono non coincidere con i dati dei tamponi quotidianamente processati. In considerazione del continuo afflusso di pazienti, i dati suindicati possono subire ...