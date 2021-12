Covid, 61 detenuti positivi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: “Focolaio preoccupante” (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un Focolaio di Covid è scoppiato all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con 61 detenuti positivi, tra cui un malato di Aids. Una parte cospicua dei quasi mille detenuti dell’istituto casertano non è vaccinata contro il Covid a differenza dei poliziotti penitenziari, per cui vige l’obbligo; al momento infatti si registrano solo pochi positivi tra gli agenti, ma tutti comunque hanno fatto il tampone e i risultati si sapranno nelle prossime ore. “La situazione è preoccupante – dice Emanuela Belcuore, garante dei detenuti della provincia di Caserta – da giorni è in crescita il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Undiè scoppiato all’interno deldi(Caserta), con 61, tra cui un malato di Aids. Una parte cospicua dei quasi milledell’istituto casertano non è vaccinata contro ila differenza dei poliziotti penitenziari, per cui vige l’obbligo; al momento infatti si registrano solo pochitra gli agenti, ma tutti comunque hanno fatto il tampone e i risultati si sapranno nelle prossime ore. “La situazione è– dice Emanuela Belcuore, garante deidella provincia di Caserta – da giorni è in crescita il ...

