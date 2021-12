Costruzioni | Spaziani Testa Confedilizia | Su digitalizzazione pratiche c' è tanto da fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sulla dematerializzazione edelleedilizie "in Italia non c'è una situazione soddisfacente e c'èda". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Giorgio, presidente di, l'organizzazione storica dei proprietari di casa. Secondo, in particolare, il ritardo del nostro Paese in questo ambito "è emerso con forza con lo scoppio della pandemia quando, con il lavoro a distanza dei dipendenti pubblici, in particolare di quelli comunali, si erano praticamente bloccate leedilizie e i lavori edilizi ad esse collegati". "E questo -continua- è stato ...