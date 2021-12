"Cosa penso di lui". Giallo Quirinale. Berlusconi, velenosissimo indiscreto: parole di fuoco sul "traditore Casini" (Di domenica 12 dicembre 2021) Silvio Berlusconi continua a lavorare per la sua possibile elezione al Quirinale, ma ha capito - scrive il Fatto quotidiano - che nemmeno Matteo Salvini e Giorgia Meloni credono più di tanto alla sua salita al Colle. Ed ecco spuntare i nomi di possibili candidati su cui il centrodestra potrebbe puntare al quarto scrutinio. Profili che non convincono Berlusconi. "Sarebbe una beffa vedere eletto un candidato del centrodestra al Colle nell'unica volta in cui Berlusconi ha qualche possibilità di vedere concretizzarsi il sogno della presidenza della Repubblica. Paradossalmente il leader di Forza Italia, dunque, preferirebbe che alla fine venisse eletto Draghi o il bis di Mattarella. Preferirebbe perfino un candidato espressione del centrosinistra", scrive sempre il Fatto. Non lo convince in particolare un nome: quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Silviocontinua a lavorare per la sua possibile elezione al, ma ha capito - scrive il Fatto quotidiano - che nemmeno Matteo Salvini e Giorgia Meloni credono più di tanto alla sua salita al Colle. Ed ecco spuntare i nomi di possibili candidati su cui il centrodestra potrebbe puntare al quarto scrutinio. Profili che non convincono. "Sarebbe una beffa vedere eletto un candidato del centrodestra al Colle nell'unica volta in cuiha qualche possibilità di vedere concretizzarsi il sogno della presidenza della Repubblica. Paradossalmente il leader di Forza Italia, dunque, preferirebbe che alla fine venisse eletto Draghi o il bis di Mattarella. Preferirebbe perfino un candidato espressione del centrosinistra", scrive sempre il Fatto. Non lo convince in particolare un nome: quello ...

