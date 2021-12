Cosa è successo all’account Twitter del Primo Ministro indiano (Di domenica 12 dicembre 2021) «Il futuro inizia oggi». Si concludevano così due tweet pubblicati nella notte italiana dal Primo Ministro indiano. Quel futuro rispondeva al nome di “Bitcoin“. Perché dall’account ufficiale del premier Narendra Modi – a sorpresa – era stata annunciata l’entrata in vigore della criptovaluta come moneta a corso legale nel Paese. Poi, però, quei due post social sono stati cancellati nel giro di qualche minuto, con la smentita arrivata direttamente dallo staff del governo della penisola indiana. LEGGI ANCHE > L’attacco hacker ai sistemi informatici del Ministero della Salute in Brasile «L’India ha ufficialmente adottato i Bitcoin come moneta a corso legale. Il governo ha ufficialmente acquistato 500 BTC e li distribuirà a tutti i cittadini del Paese». Questo il doppio messaggio (uguale) pubblicato dal profilo ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 12 dicembre 2021) «Il futuro inizia oggi». Si concludevano così due tweet pubblicati nella notte italiana dal. Quel futuro rispondeva al nome di “Bitcoin“. Perché dufficiale del premier Narendra Modi – a sorpresa – era stata annunciata l’entrata in vigore della criptovaluta come moneta a corso legale nel Paese. Poi, però, quei due post social sono stati cancellati nel giro di qualche minuto, con la smentita arrivata direttamente dallo staff del governo della penisola indiana. LEGGI ANCHE > L’attacco hacker ai sistemi informatici del Ministero della Salute in Brasile «L’India ha ufficialmente adottato i Bitcoin come moneta a corso legale. Il governo ha ufficialmente acquistato 500 BTC e li distribuirà a tutti i cittadini del Paese». Questo il doppio messaggio (uguale) pubblicato dal profilo ...

