Corso di vela gratuito per 20 giovani a Fiumicino | il bando del Comune

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con il Circolo velico di, ha pubblicato un avviso pubblico per undidestinato alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Ilpermetterà a 20di acquisire le competenze base per la guida di imbarcazioni ausufruendo degli istruttori del Circolo velico.di: l’annuncio dell’assessore “Il nostro è uncostiero – sottolinea l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – e uncome questo, oltre ad essere un’attività ricreativa, serve ad avvicinare i piùal mondo della...

Librimmagine : Libreria La Vela, corso G. Garibaldi 19, Viareggio, #Lucca - AndreCardi : @vorreiesserezz @gabripuggioni28 @RaffoSarnataro @roberto_avato @riccardobottoni @HyboriaLeague @rio_vela… -

Ultime Notizie dalla rete : Corso vela

FIT

... interviene per fare gli in bocca al lupo all'amico Ernesto: "e F1 si somigliano per molti ... allenamenti sul Lago di Ginevra, progettazione del nuovo Ac75 Alinghi ind'opera e costruzione a ...... tecnici, società e giornalisti sportivi per un totale di 34 riconoscimenti assegnati nel... Ezio Marchetti (Figest), Alessandro Principi (), Patrizio Romaldini (Figest), Asd Arcieri del ...Torna il consorzio svizzero capace di vincere nel 2003 e nel 2007 l’America’s Cup. Bertarelli: «Non ce ne siamo mai andati». Sfida in stile Formula 1, si parla di una partnership anche tra Luna Rossa ...Scade domani, mercoledì 15 dicembre, l'Avviso Pubblico per la partecipazione alle attività promosse da Comune e Circolo Velico Fiumicino per la promozione della cultura nautica e della vela sul territ ...