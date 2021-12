Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.215 nuovi casi e 66 morti (Di domenica 12 dicembre 2021) In lieve flessione il dato rispetto al giorno precedente. L’incidenza sul totale dei 501815 tamponi effettuati è del 3,83% (3,72% ieri). Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) In lieve flessione il dato rispetto al giorno precedente. L’incidenza sul totale dei 501815 tamponi effettuati è del 3,83% (3,72% ieri).

