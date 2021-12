Coronavirus oggi: Vaccini, più erogazioni del previsto: a dicembre 5,1 milioni di dosi (Di domenica 12 dicembre 2021) Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni dipreviste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.

