Coronavirus oggi:?Omicron, raddoppiano i casi nel Regno Unito (1239) (Di domenica 12 dicembre 2021) Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.

Advertising

benjamn_boliche : RT @SkyTG24: I dati di oggi #12dicembre - GazzettadiSiena : I dati di oggi nel territorio senese e in quello regionale - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 dicembre: 19.215 nuovi casi e 66 morti - infoitinterno : Coronavirus: oggi 66 morti e 19.215 nuovi casi, ricoveri ancora in aumento. Il bollettino con tutti i dati - SkySport : Coronavirus: i dati regione per regione sui nuovi contagi #SkySport #Coronavirus #Covid19 -