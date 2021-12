Coronavirus | dati | 19 215 nuovi casi e 66 morti

Leggi su ilfattoquotidiano

Sono 19.215 idi positività alindividuati in Italia domenica 12 dicembre, frutto di 501.815 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta alto, al 3,8 per cento (ieri era al 3,7%). Il ministero della Salute comunica altri 66in un giorno, in calo rispetto ai 96 decessi di sabato. Sono invece 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono a 6.697: +158 nelle ultime 24 ore.