Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 12 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio da Covid-19 nella Regione Campania.Il bollettino Regione di oggi: 1.531 positivi, 30.918 tamponi, 2 morti. LEGGI ANCHE –> WhatsApp abbraccia i pagamenti con criptovaluta: come funzioneranno Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 29 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 365 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonella Forte su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildelladi12. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio da Covid-19 nella.Ildi: 1.531 positivi, 30.918 tamponi, 2 morti. LEGGI ANCHE –> WhatsApp abbraccia i pagamenti con criptovaluta: come funzioneranno Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 29 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 365 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonella Forte su Vesuvius.it.

Advertising

salernotoday : Covid-19: 1.531 nuovi contagi ed altri 2 decessi, il bollettino in Campania - corona_tweet : RT @gazzettanapoli: Sono 1.329 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino dell… - gazzettanapoli : Sono 1.329 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino… - bizcommunityit : Covid in Campania: oltre mille nuove casi, tre decessi - 100x100Napoli : Il bollettino relativo alla #Campania. -