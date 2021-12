Conferenza stampa Mourinho | «Attacco? Abraham-Mayoral una soluzione»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole indell’allenatore della Roma Josèin vista della sfida di domani contro lo Speziaha parlato inin vista della sfida tra Roma e Spezia. Le parole dell’allenatore giallorosso: THIAGO MOTTA – «Lo conosco da ragazzino quando era al Barcellona e poi nella stagione del Triplete. Ho tanti bei ricordi di lui. Stavolta saremo avversari, ma a fine partita avrò tante cose belle da dirgli.»– «sono un’opzione, hanno giocato bene giovedì. Ci sono anche Felix e Shomurodov pronti. Servono i gol per l’autostima degli attaccanti e sono contento li abbiano fatti. Non cambia nulla nel gioco,può giocare con tutti.» DIFESA – «Non abbiamo ...

Advertising

MiC_Italia : #100opere tornano a casa: dai grandi ai piccoli #museitaliani le opere lasciano i depositi per tornare visibili al… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaSpezia - mohamdamine11 : RT @OfficialASRoma: ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaSpezia - blackhorseie : RT @BelpietroTweet: Chissà se Draghi in questi giorni ripensa alla frase che pronunciò mesi fa durante una conferenza stampa. Era la fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Appia Polis

Alla vigilia del match José Mourinho è intervenuto in...Le parole indell'allenatore della Roma Josè Mourinho in vista della sfida di domani contro lo Spezia Mourinho ha parlato inin vista della sfida tra Roma e Spezia. Le parole ...Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Roma e Spezia. Le parole dell’allenatore giallorosso: THIAGO MOTTA – «Lo conosco da ragazzino quando era al Barcellona e poi nella ...Josè Mourinho in conferenza stampa pre Roma-Spezia ha parlato anche del mercato di gennaio, ribadendo la necessità di migliorare la rosa nonostante le difficoltà. Ecco le parole del tecnico portoghese ...