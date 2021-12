Comune, il 30 dicembre asta per vendita terreni tre lidi e area campo Volpe (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – asta pubblica per alienazione immobiliare: il Comune di Salerno rende noto che “sono posti in vendita, mediante asta pubblica ad offerte segrete in aumento sui prezzi base d’asta, gli immobili di patrimonio comunale individuati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 26 luglio e 37 del 14 settembre 2021”. La comunicazione è del servizio provveditorato della dirigente Annalisa Del Pozzo. Di qali immobili si tratta? Con la delibera 25 del 26 luglio, il Consiglio Comuinale autorizza la vendita di: – Terreno Lido dei Finanziari di via Generale Clark, 4.630 mq, categoria D8, occupato con prezzo a base d’asta di 690.450 euro; – Terreno Lido Siulp di via Generale Clark. 3.166 mq, categoria D6, occupato con prezzo a base ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno –pubblica per alienazione immobiliare: ildi Salerno rende noto che “sono posti in, mediantepubblica ad offerte segrete in aumento sui prezzi base d’, gli immobili di patrimonio comunale individuati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 26 luglio e 37 del 14 settembre 2021”. La comunicazione è del servizio provveditorato della dirigente Annalisa Del Pozzo. Di qali immobili si tratta? Con la delibera 25 del 26 luglio, il Consiglio Comuinale autorizza ladi: – Terreno Lido dei Finanziari di via Generale Clark, 4.630 mq, categoria D8, occupato con prezzo a base d’di 690.450 euro; – Terreno Lido Siulp di via Generale Clark. 3.166 mq, categoria D6, occupato con prezzo a base ...

