Come mai a sinistra ora vanno pazzi per la Meloni (Di domenica 12 dicembre 2021) Vi ricordate "Tutti pazzi per Mary", l'esilarante film con una pimpante Cameron Diaz record di incassi al botteghino qualche lustro fa? Beh, oggi nella politica italiana si potrebbe dire a ragione che sono, siamo, "tutti pazzi per Giorgia". Almeno, questa è l'impressione che si ha a vedere il successo non solo di pubblico ma anche di consenso trasversale e interpartitico che ha accompagnato per una settimana la manifestazione di Atreju. La quale si è svolta in quella romana Piazza del Risorgimento che quei birichini mezzo massoni e mezzo anticlericali della Destra storica andarono a piazzare proprio di fronte alle mura vaticane. Scelta molto discutibile, in verità, ma almeno quei galantuomini avevano il coraggio delle loro idee! Meloni, la nuova regina della politica Leader di tutti i partiti hanno reso omaggio alla veramente brava ...

