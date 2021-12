Cnr: nuovi materiali per l’elettronica del futuro (Di domenica 12 dicembre 2021) Ricercatori dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Cnr di Agrate Brianza hanno dimostrato un'elevata efficienza di conversione tra correnti di puro spin (dipendenti unicamente dalla proprietà dell'elettrone di ruotare su sé stesso) e correnti elettriche "convenzionali", in isolanti topologici cresciuti su substrati di silicio di area estesa. Il processo - evidenzia il Cnr - apre interessanti prospettive verso lo sviluppo di nuovi dispositivi elettronici, altamente performanti ed a basso consumo energetico. Gli isolanti topologici sono caratterizzati da una conduzione elettrica nulla al loro interno, mentre ai loro bordi e superfici scorrono correnti con carattere metallico. Inoltre, in tali correnti, lo spin degli elettroni, ovvero la loro proprietà di ruotare su sé stessi, mostra una direzione ben definita.Questa caratteristica è di grande interesse ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 12 dicembre 2021) Ricercatori dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Cnr di Agrate Brianza hanno dimostrato un'elevata efficienza di conversione tra correnti di puro spin (dipendenti unicamente dalla proprietà dell'elettrone di ruotare su sé stesso) e correnti elettriche "convenzionali", in isolanti topologici cresciuti su substrati di silicio di area estesa. Il processo - evidenzia il Cnr - apre interessanti prospettive verso lo sviluppo didispositivi elettronici, altamente performanti ed a basso consumo energetico. Gli isolanti topologici sono caratterizzati da una conduzione elettrica nulla al loro interno, mentre ai loro bordi e superfici scorrono correnti con carattere metallico. Inoltre, in tali correnti, lo spin degli elettroni, ovvero la loro proprietà di ruotare su sé stessi, mostra una direzione ben definita.Questa caratteristica è di grande interesse ...

