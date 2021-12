Ciro Ippolito | chi è il regista e produttore cinematografico | la sua carriera

Leggi su ck12

(Di domenica 12 dicembre 2021)è una leggenda del cinema cult italiano., sceneggiatore, attore e provocatore, ha attraversato i generi dell’universo b-movie, realizzando film tanto esilaranti quanto iconici. A lui dobbiamo le sceneggiature dei film più violenti di Mario Merola e il geniale film-truffa Alien 2 sulla Terra. Nel 1980, il napoletanosi accorse del successo al botteghino del film sci-fi Alien di Ridley Scott e subodorò la possibilità che il titolo non fosse coperto da diritti. Convinse così due finanziatori a produrgli il film Alien 2. Spese tutto il budget concessogli in poche settimane (per questioni extracinematografiche), e allora girò un intero film con pochi spicci, improvvisandosi. Il risultato scandalizzò e divertì il mondo ...