Cinema, a Toni Servillo il ‘Capri Master of Cinematic Art’ (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Toni Servillo riceverà il premio ‘Master of Cinematic Art’ il 3 gennaio al Teatro di San Carlo di Napoli nel gran gala di ‘Capri, Hollywood – The International Film Festival’ promosso con l’Università Telematica Pegaso, il sostegno del MiC (Dg Cinema), Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia. L’attore sarà premiato da Carolina Rosi e dai registi Mario Martone e Roberto Andò (presidente di Capri Hollywood 2021) a coronamento di una stagione che lo vede protagonista di ‘E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (candidato italiano all’Oscar ’22, dal 15 dicembre su Netflix); ‘Qui rido io’ di Martone e ‘Ariaferma’ di Leonardo di Costanzo, presentati alla Mostra ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –riceverà il premio ‘ofticil 3 gennaio al Teatro di San Carlo di Napoli nel gran gala di, Hollywood – The International Film Festival’ promosso con l’Università Telematica Pegaso, il sostegno del MiC (Dg), Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia. L’attore sarà premiato da Carolina Rosi e dai registi Mario Martone e Roberto Andò (presidente di Capri Hollywood 2021) a coronamento di una stagione che lo vede protagonista di ‘E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (candidato italiano all’Oscar ’22, dal 15 dicembre su Netflix); ‘Qui rido io’ di Martone e ‘Ariaferma’ di Leonardo di Costanzo, presentati alla Mostra ...

