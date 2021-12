Ciclocross, Coppa del Mondo: Fem Van Empel vince sulla neve della Val di Sole. Ottima Eva Lechner quarta! (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella spettacolare cornice della Val di Sole, su un percorso completamente innevato come raramente si era visto in Coppa del Mondo, le atlete del Ciclocross hanno dato vita a una delle gare più belle ed incerte dell’anno, vinta alla fine dalla giovanissima olandese Fem Van Empel. La gara si infiamma subito con tutte le migliori che provano a stare davanti, anche a causa delle tante cadute, che rendono preferibile avere pista libera davanti, per non rimanere imbottigliate. La prima che prova a scappare è la canadese Maghalie Rochette, subito ripresa dalle olandesi Fem Van Empel, Marianne Vos e Denise Betsema. A quel punto inizia lo show della giovanissima orange Van Empel che prova immediatamente a forzare il ritmo, mostrando doti di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella spettacolare corniceVal di, su un percorso completamente innevato come raramente si era visto indel, le atlete delhanno dato vita a una delle gare più belle ed incerte dell’anno, vinta alla fine dalla giovanissima olandese Fem Van. La gara si infiamma subito con tutte le migliori che provano a stare davanti, anche a causa delle tante cadute, che rendono preferibile avere pista libera davanti, per non rimanere imbottigliate. La prima che prova a scappare è la canadese Maghalie Rochette, subito ripresa dalle olandesi Fem Van, Marianne Vos e Denise Betsema. A quel punto inizia lo showgiovanissima orange Vanche prova immediatamente a forzare il ritmo, mostrando doti di ...

