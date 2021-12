“Ci hai insegnato a non arrenderci”. Lutto nella letteratura, il commovente annuncio del figlio (Di domenica 12 dicembre 2021) Lutto nel mondo della letteratura, è morta a 80 anni Anne Rice, l’autrice di “Intervista col vampiro”. La donna è morta l’11 dicembre per le complicazioni di un ictus. A comunicarlo al mondo è il figlio tramite un post su Facebook: “Mia madre – ha scritto – ci ha lasciati quasi nell’anniversario esatto della morte di mio padre Stan, 19 anni fa. L’immensità del Lutto della nostra famiglia non può essere sottolineata abbastanza. Come madre, mi ha insegnato a inseguire i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e dell’insicurezza”. “Mi ha insegnato a sfidare i confini dei generi e ad arrendermi alle mie passioni ossessive”. Sempre il figlio Christopher ha annunciato che Anne Rice “verrà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)nel mondo della, è morta a 80 anni Anne Rice, l’autrice di “Intervista col vampiro”. La donna è morta l’11 dicembre per le complicazioni di un ictus. A comunicarlo al mondo è iltramite un post su Facebook: “Mia madre – ha scritto – ci ha lasciati quasi nell’anniversario esatto della morte di mio padre Stan, 19 anni fa. L’immensità deldella nostra famiglia non può essere sottolineata abbastanza. Come madre, mi haa inseguire i miei sogni, a rifiutare il conformismo e a sfidare le voci oscure della paura e dell’insicurezza”. “Mi haa sfidare i confini dei generi e ad arrendermi alle mie passioni ossessive”. Sempre ilChristopher ha annunciato che Anne Rice “verrà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie ...

