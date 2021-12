Chiara Ferragni, il meglio di questa giornata tutto in una FOTO: non poteva esservi un ‘Buongiorno’ migliore (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’influencer cremonese racchiude tutto il meglio successole con un unico scatto molto significativo. Chiara Ferragni riempie il cuore dei fan di tenerezza e amore. Settimana impegnativa per l’imprenditrice digitale, tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’influencer cremonese racchiudeilsuccessole con un unico scatto molto significativo.riempie il cuore dei fan di tenerezza e amore. Settimana impegnativa per l’imprenditrice digitale, tra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - Elisa24713044 : RT @fuegoyllamas: Quando vorresti essere Chiara Ferragni ma in realtà sei Fedez #TheFerragnezLaSerie - sorridiestobene : RT @fuegoyllamas: Quando vorresti essere Chiara Ferragni ma in realtà sei Fedez #TheFerragnezLaSerie - buffonlove12 : RT @fuegoyllamas: Quando vorresti essere Chiara Ferragni ma in realtà sei Fedez #TheFerragnezLaSerie - v4mpir3_d : RT @fuegoyllamas: Quando vorresti essere Chiara Ferragni ma in realtà sei Fedez #TheFerragnezLaSerie -