"Chi favorisce la pista". Verstappen contro Hamilton, "il match del secolo". Terruzzi, pronostico pesantissimo (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi pomeriggio sapremo chi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sarà il campione del mondo di F1. Salvo, s'intende, strascichi di giustizia sportiva possibili visto le intemperanze e le polemiche delle ultime settimane. Alla vigilia dell'ultimo Gp ad Abu Dhabi, Giorgio Terruzzi definisce la sfida tra l'inglese della Mercedes e l'olandese della Red Bull (a cui basterà arrivare davanti, in qualsiasi posizione, per trionfare) "il match del secolo", proprio come quello che ha segnato il pugilato del 900 al Madison Square Garden tra gli immensi Muhammad Ali e Joe Frazier, 50 anni fa esatti. "L'accostamento - spiega sul Corriere della Sera il 'principe' del giornalismo motoristico italiano - viene dalla classe, dalla tecnica, dalla resistenza dei contendenti. Grazia più incisiva della ferocia, più dirompente ...

