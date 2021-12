Chi è Tonino Lamborghini, il miliardario padre di Elettra (Di domenica 12 dicembre 2021) Tonino Lamborghini è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso, oggi di proprietà dell’Audi-VW. Nonostante sia un personaggio noto, è sempre stato schivo davanti alle telecamere diversamente dalla figlia Elettra. Tonino Lamborghini nasce a Cento (Ferrara) il 13 Ottobre del 1947 ed è l’erede della dinastia Lamborghini, una famiglia celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico.Nel 1974 consegue la laurea in Scienze Politiche Economiche presso l’Università di Bologna per poi entrare subito nelle aziende di famiglia diventando prima presidente di Lamborghini Oleodinamica S.p.A. e, qualche anno più tardi, anche vicepresidente e presidente di Lamborghini CALOR ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso, oggi di proprietà dell’Audi-VW. Nonostante sia un personaggio noto, è sempre stato schivo davanti alle telecamere diversamente dalla figlianasce a Cento (Ferrara) il 13 Ottobre del 1947 ed è l’erede della dinastia, una famiglia celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico.Nel 1974 consegue la laurea in Scienze Politiche Economiche presso l’Università di Bologna per poi entrare subito nelle aziende di famiglia diventando prima presidente diOleodinamica S.p.A. e, qualche anno più tardi, anche vicepresidente e presidente diCALOR ...

Advertising

Paola7460 : RT @Stefy52213338: «Signore salvami dalla presunzione di sapere tutto. Dall'arroganza di chi non ammette dubbi. Dalla durezza di chi non to… - albertocaldana : RT @Stefy52213338: «Caro Gesù, entra nelle case di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina, e a mezzogiorno non avrà commensali». D… - ApaPortaAperta : RT @Stefy52213338: «Caro Gesù, entra nelle case di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina, e a mezzogiorno non avrà commensali». D… - AnnamariaGorgo : RT @Stefy52213338: «Signore salvami dalla presunzione di sapere tutto. Dall'arroganza di chi non ammette dubbi. Dalla durezza di chi non to… - TeresaAmoruso1 : RT @Stefy52213338: «Signore salvami dalla presunzione di sapere tutto. Dall'arroganza di chi non ammette dubbi. Dalla durezza di chi non to… -