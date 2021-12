Chi è Max Verstappen, il nuovo campione del mondo di Formula 1 (Di domenica 12 dicembre 2021) Partivano a pari punti all'ultima gara e si sono giocati il titolo mondiale all'ultimo giro. Lewis Hamilton non ha vinto il suo ottavo titolo, l'olandese della Red Bull ha vinto il suo primo da predestinato, ragazzo messo in pista dal padre pilota quando ancora era un bambino Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Partivano a pari punti all'ultima gara e si sono giocati il titolo mondiale all'ultimo giro. Lewis Hamilton non ha vinto il suo ottavo titolo, l'olandese della Red Bull ha vinto il suo primo da predestinato, ragazzo messo in pista dal padre pilota quando ancora era un bambino

