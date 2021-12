Chi è l'ex moglie di Gerry Scotti, Patrizia Grosso (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Patrizia Grosso, l'ex moglie di Gerry Scotti: celebre conduttore televisivo italiano che ha all'attivo circa 700 prime serate sulle reti Mediaset. Patrizia Grosso è l'ex moglie di Gerry Scotti: dopo il matrimonio e la nascita del primogenito Edoardo Scotti inizia un periodo di crisi per la coppia che culmina con il divorzio dopo che la donna confessa al conduttore di essersi innamorata di un altro uomo. Patrizia non appartiene al mondo dello spettacolo e si sa veramente poco sul suo conto: non esistono sue foto online se non quella della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni relativa all'annuncio della nascita del figlio Edoardo ed altre con l'ex marito ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, l'exdi: celebre conduttore televisivo italiano che ha all'attivo circa 700 prime serate sulle reti Mediaset.è l'exdi: dopo il matrimonio e la nascita del primogenito Edoardoinizia un periodo di crisi per la coppia che culmina con il divorzio dopo che la donna confessa al conduttore di essersi innamorata di un altro uomo.non appartiene al mondo dello spettacolo e si sa veramente poco sul suo conto: non esistono sue foto online se non quella della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni relativa all'annuncio della nascita del figlio Edoardo ed altre con l'ex marito ...

