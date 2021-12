Che tempo che fa anticipazioni: da Fabio Fazio arriva il premio Nobel Giorgio Parisi. Tutti gli ospiti (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuovo appuntamento imperdibile con Fabio Fazio e la sua storica trasmissione Che tempo che fa. La nuova puntata di stagione in occasione di domenica 12 dicembre 2021 svelerà al pubblico la partecipazione straordinaria del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi che arriverà in studio per raccontare anche la sua ultima fatica letteraria dal titolo In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi. Al fianco del conduttore come sempre presente tutta la squadra del programma, per garantire risate ed interessanti interventi, composta ovviamente da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti ai quali si aggiungeranno tanti nuovi ospiti pronti ad intervenire in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuovo appuntamento imperdibile cone la sua storica trasmissione Cheche fa. La nuova puntata di stagione in occasione di domenica 12 dicembre 2021 svelerà al pubblico la partecipazione straordinaria delper la Fisica 2021che arriverà in studio per raccontare anche la sua ultima fatica letteraria dal titolo In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi. Al fianco del conduttore come sempre presente tutta la squadra del programma, per garantire risate ed interessanti interventi, composta ovviamente da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti ai quali si aggiungeranno tanti nuovipronti ad intervenire in ...

